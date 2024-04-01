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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل الانبعاثات الحرارية فاقمت ظاهرة التغيرات المناخية؟ خبير يوضح

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أن كل دولة لها قدرة محددة على مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الظواهر الجوية العنيفة، أصبح هناك مكانية لحدوثها في دولة واحدة، مشيرا إلى أن الانبعاثات الكربونية هي من تسبب التغيرات المناخية.

 

وقال علي قطب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الأعوام القادمة ستشهد تغيرات مناخية حادة بسبب زيادة انبعاثات غازات الكربون  الناتجة عن استخدام هذه الدول الصناعية الكبرى لطاقة الوقود الأحفوري.

 

وتابع أستاذ المناخ، أن الأمطار الرعدية من سماتها تكون ذات مساحة كبيرة جدًا من السحب الرعدية تسقط في فترة زمنية قصيرة على منطقة محدودة، وبالتالي هذه المنطقة لا تستوعب كل هذه الكمية من الأمطار فتسبب الفيضانات

 

على قطب المناخ التغيرات المناخية الظواهر الجوية الانبعاثات الكربونية

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