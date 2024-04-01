الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 8 عسكريين في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية فيما تم العثور على ما لا يقل عن 300 جثمان لشهيد حتى الآن في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المجمع الطبي يوم الاثنين وفقا لما ذكره الدفاع المدني في غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان اليوم: “جميع الذين اتصلوا بنا في وقت سابق لطلبات الإنقاذ توفوا في محيط مجمع الشفاء”.



وذكر الدفاع المدني إنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للشهداء لأن القوات الإسرائيلية قامت بدفن الجثث داخل مجمع الشفاء وحوله وجرفت الطرق القريبة.