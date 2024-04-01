حرقه|السجن 6 سنوات لعاطل حاول ق.تل مواطن ونجله

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لادانته بالشروع في قتل عامل ونجله مع سبق الإصرار بمنطقة أوسيم .



وجاء في التحقيقات، أن المتهم شرع في قتل المجنى عليه «إبراهيم.ع»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وما إنلمحه حتى ألقى عليه مادة كيميائية حارقة قاصدًا قتله محدثًا إصاباته عن حرق كيميائي بالوجه واليدين.









وأضافت التحقيقات أن نسبة الحروق التي أصيب بها المجني عليه لم تكن كبيرة، ونجح العلاج في شفاء حالته، وأنالمتهم حاول الشروع في قتل نجل المجني عليه بنفس الطريقة وألقى نفس المادة تفرقت وتطايرت على جسدهفأصابته بحروق من الدرجة الأولى.



وكشفت التحقيقات أن المجني عليه أصيب بالوجه والرقبة والكتف الأيمن والساق اليسرى والزراع الأيسر والموصوفةبالتقارير الطبية المرفقة إلا أن أثر جريمته قد خاب، وبذلك أحرز مادة كيميائية حارقة مما تستخدم في الاعتداء علىالأشخاص.