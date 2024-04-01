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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام موافي: 99% من مرضى الإمساك اعتيادي.. وهو عرض وليس مرضا

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أن هناك سببا قويا للامساك هو أن بسبب مرض، مضيفا أنه من الممكن أن يكون الإمساك ليس له علاقة بالقولون و الجهاز الهضمي.

وأضاف حسام موافي، مقدم برنامج “رب زدني علما”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن الإمساك قد يحدث بسبب الغدة الدرقية وما يعرف بهبوط الغدة الدرقية، متابعا أنه ايضا من الممكن انه يكون هناك خلل في ايونات الدم وهذا الأمر في غاية الخطورة.

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن 99% من مرضى الإمساك يكون اعتياديا، والإمساك عرض وليس مرضا. 

وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك مؤتمرا علميا في ألمانيا أثبتت دراساته أن جلطة المخ أو جلطة القلب تحدث الساعة 8 صباحًا.

وأضاف حسام موافي، أن الدراسات أشارت إلى أن الحل الأمثل لتجنب هذه الجلطة، هو الاستيقاظ من النوم ثم الرجوع إليه مجددًا، أو الوقوف والحركة ثم العودة إلى النوم.
 

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