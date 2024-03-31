مضاعفات قوية.. حسام موافي يحذر من حمى البحر الأبيض المتوسط.. فيديو

تحدث حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن حمى البحر الأبيض المتوسط.



وقال موافي، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك أمراض مناعية، وحمى البحر الابيض المتوسط التهاب لكنها التهاب ذاتي".

وأضاف: "حمى البحر الابيض المتوسط تحتاج إلى المتابعة وأحذر من عدم المتابعة، لأنه نادرا يسبب مضاعفات عنيفة، مثل تغيرات في الكلى أو القلب".

وأشار: "لابد من المتابعة بانتظام كل 3 أشهر أو 6 أشهر"، موضحا: " حمى البحر الابيض المتوسط مرض معروف ومنتشر في منطقتنا، لذلك المتابعة مهمة جدا".