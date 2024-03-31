حسام موافي يكشف مفاجأة حول العلاقة بين جلطة القلب وصلاة الفجر.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، العلاقة بين جلطة القلب وصلاة الفجر.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك مؤتمر علمي في ألمانيا أثبتت دراساته أن جلطة المخ أو جلطة القلب تحدث الساعة 8 صباحا".

وأضاف: "أنا كنت في هذا المؤتمر ولما سمعت الكلام ده خرجت برا القاعة وسجدت ركعتين شكر لله، وده يعلمنا إن صلاة الفجر بتمنعنا من حاجات كتير، سبحان الله فالصلاة خير من النوم حقا".

وأكد: "صلاة الفجر حماية لينا جميعا"، موضحا: "الكثير من العلماء في مجال الطب أكدوا أيضا على هذه النقطة، ومنهم الدكتور مجدي يعقوب، الذي اتفق مع تلك الدراسات وتحدث عنها في لقاء تليفزيوني من قبل".

وأشار: "الدراسات أشارت إلى أن الحل الأمثل لتجنب هذه الجلطة، هو الاستيقاظ من النوم ثم الرجوع إليه مجددا، أو الوقوف والحركة ثم العودة إلى النوم".