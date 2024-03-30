حسام موافي يكشف سر إخفاء الله لموعد ليلة القدر ..فيديو

تحدث الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، عن حكمة إخفاء الله سبحانه وتعالى موعد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.

وقال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إعمال العقل في الدين أمر في غاية الأهمية والقرآن يدعو الإنسان لإعمال العقل".

وأضاف حسام موافي:" أعتقد أن إخفاء ليلة القدر سببه تقسيم المسلمين إلى عدة فئات ومنهم من يقوم بالإخلاص في التعبد طوال الشهر الكريم ومنهم من يخلص في التعبد خلال العشر الأواخر فقط، ومنهم من يخلص في الليالي الوترية فقط ".

وتابع حسام موافي:" ليلة القدر مفتوحة للجميع منذ بداية شهر رمضان ويجب أن يخلص العبد في العبادة ".