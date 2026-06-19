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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 10 أشخاص في حريق بمدرسة ابتدائية في اليابان

إصابة 10 أشخاص في حريق بمدرسة ابتدائية في اليابان
إصابة 10 أشخاص في حريق بمدرسة ابتدائية في اليابان

أعلنت الشرطة اليابانية إصابة عشرة أشخاص إثر نشوب حريق اليوم الجمعة في مدرسة ابتدائية بحي "كيتا" في العاصمة "طوكيو".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن شرطة طوكيو وسلطات الإطفاء تلقت تقارير عن اندلاع الحريق قبل الساعة الحادية عشرة صباح اليوم بالتوقيت المحلي لليابان.. مشيرة إلى أن نحو 360 طالبا كانوا داخل المدرسة عند نشوب الحريق.

وأفادت الشرطة بأنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، في حين تم إجلاء باقي الأشخاص الموجودين في المدرسة ونقلهم إلى إحدى الحدائق المجاورة وأماكن أخرى.

وأشارت الشبكة إلى أن نحو 74 سيارة إطفاء هرعت إلى موقع الحادث من أجل المشاركة في عمليات إخماد الحريق، حيث تمكنت من السيطرة عليه في غضون ساعة تقريبا.

الشرطة اليابانية نشوب حريق مدرسة ابتدائية بحي كيتا العاصمة طوكيو هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه

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