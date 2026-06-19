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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

أعادت الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب الكندي خلال مواجهة قطر في بطولة كأس العالم 2026 إلى الأذهان العديد من الحوادث المؤلمة التي شهدتها ملاعب كرة القدم، بعدما تسببت تدخلات عنيفة وإصابات بالغة في إنهاء أو التأثير بشكل كبير على مسيرة عدد من أبرز نجوم اللعبة.

إصابة إدواردو دا سيلفا غيّرت مسيرته

في عام 2008، تعرض المهاجم الكرواتي إدواردو دا سيلفا لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أرسنال أمام برمنغهام، بعدما تعرض لكسر مضاعف في الساق وخلع في الكاحل نتيجة تدخل عنيف. ورغم نجاحه في العودة إلى الملاعب، فإنه لم يستعد مستواه السابق، وتأثرت مسيرته بصورة واضحة.

جبريل سيسي ومعاناة متكررة

تعرض الفرنسي جبريل سيسي لاثنتين من أخطر الإصابات في مسيرته، الأولى أثناء لعبه مع ليفربول، والثانية قبل انطلاق كأس العالم 2006، حيث أصيب بكسر خطير في الساق في المرتين، وهو ما أثر بشكل كبير على مستقبله الكروي.

آلان سميث ولحظة قلبت حياته

شهدت مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول إصابة قاسية للاعب الإنجليزي آلان سميث، بعدما حاول التصدي لإحدى التسديدات، ليتعرض لكسر في الساق وخلع في الكاحل، وهي الإصابة التي غيّرت مسار مشواره داخل الملاعب.

لويس غاريدو وإصابة لا تُنسى

تعرض لاعب منتخب هندوراس لويس غاريدو لإصابة مروعة خلال مواجهة المكسيك في تصفيات كأس العالم، بعدما تعرضت ركبته لكسر شديد أدى إلى تشوه الساق، ولم ينجح بعد ذلك في استعادة مستواه المعروف.

فان باستن.. النهاية المبكرة لأسطورة

يُعد الهولندي ماركو فان باستن واحدًا من أبرز النجوم الذين أنهت الإصابات مسيرتهم مبكرًا، بعدما عانى لسنوات من إصابات متكررة في الكاحل وخضع لعدة عمليات جراحية، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم، ليودع الملاعب وهو في قمة عطائه، تاركًا خلفه واحدة من أكثر النهايات المؤلمة في تاريخ اللعبة

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