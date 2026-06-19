أخبارأسوان| فعاليات مبادرة أسوان بلاإدمان.. التعامل مع الكلاب الضالة بأسلوب علمي.. حملة لإزالة للتعديات.. وترقب نتيجة الشهادة الإعدادية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 18/6/2026 أحداثا متنوعة.

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وبناءً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف جهود التوعية المجتمعية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتور عمرو عثمان ، ضمن فعاليات مبادرة " أسوان بلا إدمان " .



أسوان : حملات توعية بأخطار المخدرات للمارة بكورنيش النيل وأصحاب المحال

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بأسوان الإعلان عن النتيجة لتحديد موقف أبناؤهم من إستكمال المراحل التعليمية المتتالية سواء بالتعليم الثانوى العام أو التعليم الفني .

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2026 .. اعرفها فور إعلانها على الرابط

جهود متنوعة

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد إجتماع تنسيقى لمتابعة آليات التعامل مع ملف الكلاب الضالة ، برئاسة أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبحضور مسئولى الجهات المختصة .

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة وفق رؤية متكاملة تجمع بين الحفاظ على سلامة المواطنين والرفق بالحيوان.



شهد الاجتماع إستعراض خطة العمل التى ترتكز على تخصيص موقع شارتر للكلاب الضالة ، حيث جارى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة ، مع تكليف مديرية الإسكان بإعداد المقايسة التقديرية الخاصة بإنشاء الموقع ، وتجهيز النماذج اللازمة لعرضها وإعتمادها من محافظ أسوان ، بالإضافة إلى تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكلاب إلى الموقع عقب الانتهاء من إنشائه .

محافظ أسوان: التعامل مع الكلاب الضالة بأسلوب علمى وإنسانى

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 ، حيث أسفرت الجهود عن إزالة 1954 حالة تعدى بمساحة 479 ألف و 468 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 477 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 843 فدان.



محافظ أسوان يتابع نتائج جهود إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 29