قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين عام الناتو: نحتاج إلى قاعدة صناعية قوية لحماية الدول الأعضاء
الحبس سنة مع الإيقاف لشاب بتهمة ابتزاز قريبة له بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي في دمنهور
استدرجه لمكان مهجور.. جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدي على طفل
للطلاب وأولياء الأمور.. عقار خطير يتسلل إلى الثانوية العامة تحت شعار زيادة التركيز
بعد مقـ تل طـ فل على يد شرطي.. احتجاجات عنيفة تجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية
المقاتل الرافض للاستسلام.. إمام عاشور من السقوط للهاوية للتألق في كأس العالم
مصطفى كامل يتوعد بالرد على حلمي عبد الباقي: المستندات تكشف كل شيء
صنعة أحمد إبراهيم بدر بمكة المكرمة.. حكاية الاسم المنقوش أسفل ميزاب الكعبة
مواعيد المباريات العربية في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم
بالملابس البيضاء.. تفاصيل عزاء الفنان الراحل محمد مرزبان
وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل
وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: التعامل مع الكلاب الضالة بأسلوب علمى وإنسانى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد إجتماع تنسيقى لمتابعة آليات التعامل مع ملف الكلاب الضالة ، برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبحضور مسئولى الجهات المختصة .

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة وفق رؤية متكاملة تجمع بين الحفاظ على سلامة المواطنين والرفق بالحيوان.

إنشاء موقع مخصص لإيواء الكلاب الضالة  :
شهد الاجتماع إستعراض خطة العمل التى ترتكز على تخصيص موقع شارتر للكلاب الضالة ، حيث جارى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة ، مع تكليف مديرية الإسكان بإعداد المقايسة التقديرية الخاصة بإنشاء الموقع ، وتجهيز النماذج اللازمة لعرضها وإعتمادها من محافظ أسوان ، بالإضافة إلى تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكلاب إلى الموقع عقب الانتهاء من إنشائه .

تكثيف الحملات البيطرية والتوعوية 


تم تكليف مديرية الطب البيطرى بمواصلة تنفيذ الحملات الميدانية لتحصين الكلاب والتوعية بمختلف المناطق السكنية ، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بانتشار الحيوانات غير المحصنة ، إلى جانب رفع كفاءة وتدريب العاملين والمتخصصين لزيادة جاهزيتهم للتعامل مع الحالات المختلفة .

تعامل علمى وإنسانى مع الظاهرة :
وأكد المهندس عمرو لاشين على أن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة يتم من خلال منظومة علمية وإنسانية متكاملة ، تراعى حماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئى ، مع تطبيق الأساليب الحديثة فى التعامل مع الحيوانات بما يحقق السلامة العامة ويحد من أى مخاطر صحية .

التواصل مع المواطنين عبر الخط الساخن :
ودعت مديرية الطب البيطرى المواطنين إلى سرعة التواصل والإبلاغ عن أى حالات تحتاج إلى تدخل من خلال الخط الساخن (19561)، بما يساهم فى سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع البلاغات الواردة .

تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تطوير منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة وفق أسس علمية ومنظمة ، بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق التوازن بين السلامة العامة والحفاظ على التعامل الإنسانى مع الحيوانات.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

ترشيحاتنا

أرشيفية

قبل ما تجربه.. خبير تغذية يحذر من مخاطر الصيام المطوّل على الصحة

أرشيفية

خبير: النووي الإيراني والأصول المجمدة ما زالت بنودًا عالقة رغم توقيع مذكرة تفاهم

أرشيفية

لو هتنقل ملكية شقتك إلكترونيًا .. اعرف الخطوات والشروط بعد انتهاء فترة الحظر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد