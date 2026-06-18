محافظ أسوان: التعامل مع الكلاب الضالة بأسلوب علمى وإنسانى

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد إجتماع تنسيقى لمتابعة آليات التعامل مع ملف الكلاب الضالة ، برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبحضور مسئولى الجهات المختصة .

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة وفق رؤية متكاملة تجمع بين الحفاظ على سلامة المواطنين والرفق بالحيوان.

إنشاء موقع مخصص لإيواء الكلاب الضالة :

شهد الاجتماع إستعراض خطة العمل التى ترتكز على تخصيص موقع شارتر للكلاب الضالة ، حيث جارى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة ، مع تكليف مديرية الإسكان بإعداد المقايسة التقديرية الخاصة بإنشاء الموقع ، وتجهيز النماذج اللازمة لعرضها وإعتمادها من محافظ أسوان ، بالإضافة إلى تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكلاب إلى الموقع عقب الانتهاء من إنشائه .

تكثيف الحملات البيطرية والتوعوية



تم تكليف مديرية الطب البيطرى بمواصلة تنفيذ الحملات الميدانية لتحصين الكلاب والتوعية بمختلف المناطق السكنية ، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بانتشار الحيوانات غير المحصنة ، إلى جانب رفع كفاءة وتدريب العاملين والمتخصصين لزيادة جاهزيتهم للتعامل مع الحالات المختلفة .

تعامل علمى وإنسانى مع الظاهرة :

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة يتم من خلال منظومة علمية وإنسانية متكاملة ، تراعى حماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئى ، مع تطبيق الأساليب الحديثة فى التعامل مع الحيوانات بما يحقق السلامة العامة ويحد من أى مخاطر صحية .

التواصل مع المواطنين عبر الخط الساخن :

ودعت مديرية الطب البيطرى المواطنين إلى سرعة التواصل والإبلاغ عن أى حالات تحتاج إلى تدخل من خلال الخط الساخن (19561)، بما يساهم فى سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع البلاغات الواردة .

تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تطوير منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة وفق أسس علمية ومنظمة ، بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق التوازن بين السلامة العامة والحفاظ على التعامل الإنسانى مع الحيوانات.