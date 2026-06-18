أسوان : حملات توعية بأخطار المخدرات للمارة بكورنيش النيل وأصحاب المحال

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، وبناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف جهود التوعية المجتمعية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتور عمرو عثمان ، ضمن فعاليات مبادرة " أسوان بلا إدمان " .
تنفيذ حملات توعوية ميدانية :
تم تنفيذ حملة توعوية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة أسوان ، إستهدفت المواطنين والمارة وأصحاب المحال التجارية ، بهدف نشر الرسائل التوعوية حول مخاطر تعاطى المواد المخدرة ، ورفع مستوى الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية وإتباع السلوكيات الإيجابية .
التعريف بالخدمات العلاجية المجانية
تضمنت الحملة تعريف المواطنين بالخدمات التى يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، وطرق الحصول على الدعم والعلاج من خلال الخط الساخن 16023 ، حيث يتم تقديم خدمات العلاج بالمجان وفى سرية تامة ، بما يساهم فى مساعدة الحالات الراغبة فى التعافى والعودة للحياة الطبيعية .
تعزيز المشاركة المجتمعية الجادة :
إستمرار تنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية بمختلف شوارع وميادين المحافظة ، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين ، وترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية بمخاطر الإدمان ، بإعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء مجتمع أكثر أمناً وإستقراراً .
تقدير للجهود الداعمة :
قدم محافظ أسوان شكره لشباب المتطوعين ، والعاملين بالمحليات على دعمهم وتعاونهم فى تنفيذ الحملة وإنجاح فعالياتها .
تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على دعم برامج التوعية المجتمعية وتعزيز دور الشباب والمشاركة الشعبية فى مواجهة ظاهرة الإدمان ، من خلال تكثيف الحملات الميدانية ونشر الوعى بين المواطنين ، بما يسهم فى حماية المجتمع وبناء مستقبل أكثر أماناً.