محافظ أسوان يتابع نتائج جهود إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 29

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 ، حيث أسفرت الجهود عن إزالة 1954 حالة تعدى بمساحة 479 ألف و 468 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 477 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 843 فدان.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها.



تأتى هذه الجهود فى ظل التكليفات المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية .

تنوع حالات الإزالة

شملت الحملات إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها لطلبات تقنين تم رفضها داخل منظومة القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، وحالات تعدى في المهد ، بالإضافة إلى حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، فى إطار جهود الدولة للتصدى لكافة أشكال المخالفات والتعديات .

الأهداف الإستراتيجية



الحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها .

فرض هيبة القانون والتصدى الفورى للمخالفات الجديدة، تحقيق الإنضباط العمرانى ومواجهة التعديات العشوائية .

تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سرعة التنفيذ .

تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن سلسلة الموجات المتتالية ، فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها وترسيخ سيادة القانون وتحقيق الإنضباط العمرانى بمختلف أنحاء المحافظة .

وتهيب المحافظة بالمواطنين عدم القيام بأى محاولات للتعدى على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف تجنباً للإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .