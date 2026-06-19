رويترز عن مصادر: الحرس الثوري شكّل خلايا سرية بالعراق لمهاجمة دول الخليج

ذكرت وكالة رويترز عن مصادر عراقية، أنّ الحرس الثوري شكل خلايا سرية بالعراق لمهاجمة دول الخليج، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.



وبحسب 8 مصادر عراقية متعددة (بينها مسؤولون عسكريون وأمنيون وقادة فصائل محلية)، فإن الحرس الثوري الإيراني قام بتشكيل خلايا سرية جديدة داخل العراق، تعمل بشكل مستقل عن الفصائل المسلحة التقليدية، بهدف تنفيذ عمليات خارج الحدود.

وأوضحت المصادر أن هذه الخلايا تضم عناصر من مقاتلين شيعة عراقيين من “النخبة”، ويتراوح عددها بين 3 إلى 4 خلايا، تضم كل منها نحو 10 مقاتلين.

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الخلايا نفذت ما لا يقل عن 7 هجمات بطائرات مسيّرة خلال الفترة من 20 أبريل حتى 17 مايو، انطلقت من مناطق صحراوية قرب البصرة والسماوة في جنوب العراق.