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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي لأي مصاب بالعصب السابع: ماتخفش خالص

حسام موافي
حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أعراض وأسباب الإصابة بشلل العصب السابع.

 

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وقال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب ألا يخاف أي مصاب بالعصب السابع مطلقا ".

 

 وتابع حسام موافي:" لا آلم أو وجع بسبب العصب السابع لكن العصب السابع يتسبب في ظهور أعراض على الوجه فقط ".

 

وتابع حسام موافي:" مخ الإنسان يخرج منه 12 عصبا ومنهم العصب السابع ، والعصب الأول مسئول عن حاسة الشم ".

 

وأكمل حسام موافي:" العصب السابع يمر من ثقب ضيق للغاية في الجمجمة وإذا تعرض لالتهاب يؤدي على الإصابة بالعصب السابع “، مضيفا:” علاج العصب السابع سهل".

 

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