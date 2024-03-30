حسام موافي لأي مصاب بالعصب السابع: ماتخفش خالص

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أعراض وأسباب الإصابة بشلل العصب السابع.

وقال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب ألا يخاف أي مصاب بالعصب السابع مطلقا ".

وتابع حسام موافي:" لا آلم أو وجع بسبب العصب السابع لكن العصب السابع يتسبب في ظهور أعراض على الوجه فقط ".

وتابع حسام موافي:" مخ الإنسان يخرج منه 12 عصبا ومنهم العصب السابع ، والعصب الأول مسئول عن حاسة الشم ".

وأكمل حسام موافي:" العصب السابع يمر من ثقب ضيق للغاية في الجمجمة وإذا تعرض لالتهاب يؤدي على الإصابة بالعصب السابع “، مضيفا:” علاج العصب السابع سهل".