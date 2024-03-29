حسام موافى: عمليات القلب المفتوح سهلة وأطباء مصر "شاطرين"

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن أى خلل فى الشريان التاجى بمثابة تهديد لحياة الأنسان.

وأضاف موافى خلال برنامج “رب زدني علما”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القسطرة تستخدم لمعرفة حجم انسداد الشريان التاجي، وأن العلاج وتشخيص الحالة يكون وفقا لرؤية الطبيب.



وتابع حسام موافي: كل مريض له أعراض تختلف عن المريض الثاني، لذا يمكن استخدام الدعامات وتكون آمنة لبعض الحالات، ويمكن إجراء العلميات الجراحية لبعض الحالات الأخرى وهي أيضًا آمنة.

علميات القلب المفتوح

وتابع قائلا: الشائع في المجتمع أن هناك تخوف كبير من علميات القلب المفتوح، العملية سهلة جدا، وأطباء مصر مهرة وشاطرين جدا ولا قلق من هذه العمليات.