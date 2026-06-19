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بعثة منتخب مصر تتوجه إلى فانكوفر استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب مصر تتوجه إلى فانكوفر استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

تغادر بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم، إلى مدينة فانكوفر الكندية استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لملاقاة نظيره النيوزيلندي في الرابعة فجر الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة، على أحد ملاعب مدينة فانكوفر، في مباراة تمثل محطة مهمة في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

 

وتأتي رحلة المنتخب إلى كندا في توقيت مناسب يمنح اللاعبين فرصة التأقلم مع الأجواء المحلية وفارق التوقيت قبل موعد المباراة، حيث حرص الجهاز الفني على إنهاء كافة الترتيبات الفنية والبدنية الخاصة باللقاء.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزًا كبيرًا من حسام حسن على الجوانب التكتيكية، إلى جانب تجهيز جميع العناصر الأساسية والبديلة بالشكل الأمثل، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل المواجهة المرتقبة.

كما تسود أجواء من الانضباط والاستقرار داخل معسكر المنتخب، وسط التزام كامل من اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرص المنتخب في المنافسة على بطاقة التأهل.

دفعة معنوية بعد التعادل مع بلجيكا

ويدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الأداء المميز الذي قدمه أمام منتخب بلجيكا في الجولة الأولى، حيث نجح الفراعنة في انتزاع تعادل ثمين بنتيجة 1-1.

وكان إمام عاشور قد افتتح التسجيل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 20، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل في الدقيقة 67 بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها اللاعبون بعد هذا التعادل، من أجل تحقيق الفوز على نيوزيلندا وحصد ثلاث نقاط قد تقرب المنتخب بشكل كبير من بلوغ الدور المقبل.

المشاركة الرابعة للفراعنة في المونديال

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد عودته إلى البطولة عقب غياب منذ مشاركته الأخيرة في نسخة روسيا 2018.

ونجح الفراعنة في حجز مقعدهم في النهائيات بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، تصدروا خلاله مجموعتهم دون أي هزيمة، مستفيدين من قوة منظومتهم الدفاعية وخبرات لاعبيهم الدوليين.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المقبلة أمام نيوزيلندا، أملاً في تحقيق أول انتصار للفراعنة في النسخة الحالية من كأس العالم ومواصلة الحلم نحو الأدوار الإقصائية.

بعثة المنتخب المصري منتخب مصر نيوزيلندا

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