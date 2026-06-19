فرنسا: لن نوافق على رفع العقوبات عن إيران.. ولدينا حق الفيتو

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة أن فرنسا لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن إيران ما لم تقتنع بأن المحادثات بشأن برنامج طهران النووي تلبي توقعاتها.
ووفق وكالة رويترز ؛ ذكر ووير الخارجية الفرنسي، الذي تتمتع بلاده بحق النقض (فيتو) في مجلس الأمن، أن المنطقة لن تتمتع بأي استقرار ما لم تسفر المحادثات الأمريكية مع إيران عن حل للقضايا المتعلقة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية وبدعمها للجماعات المتحالفة معها.
وفي سياق آخر ؛ دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى وقف أعمالها القتالية في لبنان، مطالبا الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على تل أبيب.
وكانت إسرائيل ذكرت أمس الخميس أنها لا تستبعد شنّ هجمات خارج منطقة السيطرة العسكرية في جنوب لبنان، في تحد لبنود الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي ينصّ على احترام سيادة لبنان.
وأوضح بارو، في تصريحات لإذاعة فرانس إنفو، أن فرنسا ما زالت تعمل على عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للجيش اللبناني.