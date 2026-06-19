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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا: لن نوافق على رفع العقوبات عن إيران.. ولدينا حق الفيتو

وزير خارجية فرنسا
وزير خارجية فرنسا
محمود نوفل

أكد وزير الخارجية ​الفرنسي جان نويل بارو ‌اليوم الجمعة أن فرنسا لن توافق ​على رفع عقوبات ​مجلس الأمن الدولي عن ⁠إيران ما لم ​تقتنع بأن المحادثات ​بشأن برنامج طهران النووي تلبي توقعاتها.

ووفق وكالة رويترز ؛ ذكر ووير الخارجية الفرنسي، الذي ​تتمتع بلاده بحق ​النقض (فيتو) في مجلس الأمن، أن ‌المنطقة ⁠لن تتمتع بأي استقرار ما لم تسفر المحادثات الأمريكية ​مع ​إيران ⁠عن حل للقضايا المتعلقة ببرنامج ​إيران للصواريخ ​الباليستية ⁠وبدعمها للجماعات المتحالفة معها.

وفي سياق آخر ؛ دعا وزير الخارجية ​الفرنسي جان نويل ‌بارو إسرائيل إلى ​وقف أعمالها القتالية ​في لبنان، مطالبا الولايات ⁠المتحدة بممارسة ​ضغوط على تل أبيب.

وكانت إسرائيل ​ذكرت أمس الخميس أنها لا تستبعد ​شنّ هجمات خارج ​منطقة السيطرة العسكرية في ‌جنوب ⁠لبنان، في تحد لبنود الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي ينصّ ​على ​احترام ⁠سيادة لبنان.


 
وأوضح بارو، في تصريحات ​لإذاعة فرانس ​إنفو، ⁠أن فرنسا ما زالت تعمل على ⁠عقد ​مؤتمر دولي ​لحشد الدعم للجيش اللبناني.

فرنسا إسرائيل إيران أمريكا لبنان

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