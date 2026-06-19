مسيرة للاحتلال تصيب 4 ضباط إسرائيليين.. وبن غفير يطالب بحرق لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط احتياط و4 ضباط صف احتياط جراء استهدافهم بمسيرة ليلة الجمعة جنوبي لبنان.

ومن جانبه دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى حرق لبنان حيث قال : بعد التصعيد من حزب الله يجب أن يحترق لبنان بأكمله.

فيما قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش تعليقا على تطورات جنوبي لبنان: افتحوا أبواب الجحيم.

وفي وقت سابق ؛ أعلن حزب الله أن عناصره تمكنت من التصدي إلى محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى مرتفع ​علي الطاهر، والمستمرة منذ أربعة أيام.

وقال حزب الله في بيان إن "جيش العدوّ الإسرائيليّ، يحاول منذ 4 أيّام، التقدّم باتّجاه بلدة ​كفرتبنيت​ ومنطقة علي الطاهر عبر أكثر من مسار مدعومًا بقصف مدفعيّ عنيف يستهدف المنطقة وإطباق جوّيّ استخباريّ تنفّذه طائرات العدوّ الاستطلاعيّة".

وأضاف بيان حزب الله، "تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة لجميع هذه المحاولات عبر استهداف تحرّكات وتحشّدات العدوّ بالصواريخ والمسيّرات والمحلّقات الانقضاضيّة، ممّا كبّد العدو خسائر كبيرة بين ضبّاطه وجنوده وفي آليّاته، اضطرّ خلالها إلى التراجع وزجّ الطائرات المروحيّة تحت غطاء دخانيّ ومدفعيّ في الليل لسحب خسائره".

وأشار إلى أنه وبعد رصد قوّة مشاة من جيش العدوّ الإسرائيليّ تتسلّل للتموضع في الأطراف الشماليّة الشرقيّة لبلدة كفرتبنيت، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بسرب من المسيّرات ومحلّقات أبابيل الانقضاضيّة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ثمّ استكمل المجاهدون هجومهم بصليات صاروخية وقذائف مدفعية باتّجاه منطقة الهدف".

وقال بيان حزب الله إنه من فجر الخميس وأثناء محاولة العدوّ التحشيد مجدّدًا عند منطقة المعبر، استهدف المجاهدون دبّابة ميركافا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا إصابة مؤكّدة ما أجبر القوّة المتحشّدة على الانسحاب من المنطقة.