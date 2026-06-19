قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات
يختصر الوقت من 70 إلى 30 دقيقة.. هل ينقذ المونوريل الزحام في القاهرة؟
حظر ​مسيرة للمجلس ​الوطني للمقاومة ‌الإيرانية في باريس
الفراعنة يتفوقون.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا قبل مواجهة كأس العالم 2026
السيطرة على حريق نشب بشركة دعاية وإعلان في شبرا الخيمة
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
من القرى إلى المراكز.. 8 ملايين جرعة تحصين لتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية
جامعة القاهرة تحتفظ بصدارة الجامعات المصرية في تصنيف QS 2027
الحرس الثوري يوجه رسالة حازمة لـ خامنئي تخص الحياة السياسية في البلاد
قرار عاجل من الزمالك بشان قائمة الفريق
إضافة مواد سامة .. تحذيرات عاجلة للمواطنين قبل تناول عصير القصب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرة للاحتلال تصيب 4 ضباط إسرائيليين.. وبن غفير يطالب بحرق لبنان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط احتياط و4 ضباط صف احتياط جراء استهدافهم بمسيرة ليلة الجمعة جنوبي لبنان.

ومن جانبه دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى حرق لبنان حيث قال : بعد التصعيد من حزب الله يجب أن يحترق لبنان بأكمله.

فيما قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش تعليقا على تطورات جنوبي لبنان: افتحوا أبواب الجحيم.

وفي وقت سابق ؛ أعلن حزب الله أن عناصره تمكنت من التصدي إلى محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى مرتفع ​علي الطاهر، والمستمرة منذ أربعة أيام.

وقال حزب الله في بيان إن "جيش العدوّ الإسرائيليّ، يحاول منذ 4 أيّام، التقدّم باتّجاه بلدة ​كفرتبنيت​ ومنطقة علي الطاهر عبر أكثر من مسار مدعومًا بقصف مدفعيّ عنيف يستهدف المنطقة وإطباق جوّيّ استخباريّ تنفّذه طائرات العدوّ الاستطلاعيّة".

وأضاف بيان حزب الله، "تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة لجميع هذه المحاولات عبر استهداف تحرّكات وتحشّدات العدوّ بالصواريخ والمسيّرات والمحلّقات الانقضاضيّة، ممّا كبّد العدو خسائر كبيرة بين ضبّاطه وجنوده وفي آليّاته، اضطرّ خلالها إلى التراجع وزجّ الطائرات المروحيّة تحت غطاء دخانيّ ومدفعيّ في الليل لسحب خسائره".

وأشار إلى أنه وبعد رصد قوّة مشاة من جيش العدوّ الإسرائيليّ تتسلّل للتموضع في الأطراف الشماليّة الشرقيّة لبلدة كفرتبنيت، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بسرب من المسيّرات ومحلّقات أبابيل الانقضاضيّة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ثمّ استكمل المجاهدون هجومهم بصليات صاروخية وقذائف مدفعية باتّجاه منطقة الهدف".

وقال بيان حزب الله إنه من فجر الخميس وأثناء محاولة العدوّ التحشيد مجدّدًا عند منطقة المعبر، استهدف المجاهدون دبّابة ميركافا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا إصابة مؤكّدة ما أجبر القوّة المتحشّدة على الانسحاب من المنطقة.

جيش الاحتلال جنوب لبنان حزب الله بن غفير لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

بقايا معمارية

أسرار تحت أقدام الطلاب.. اكتشاف قصر روماني عمره 1800 عام | ما القصة؟

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

ترشيحاتنا

وزير الصناعة

وزير الصناعة: جوائز EXXA تعزز تنافسية المنتج المصري وتدعم نمو الصادرات الهندسية

سلامة الغذاء

بلاغ مواطن يقود إلى ضبط 76 صنفًا منتهي الصلاحية داخل سوبر ماركت بمدينة نصر

وزير المالية

المالية: لجنة دائمة مشتركة مع اتحاد الغرف التجارية لدفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال بالتسهيلات الضريبية والجمركية

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد