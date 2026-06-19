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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

16 شهيدا في غارات إسرائيلية على النبطية وعدد من القرى في جنوب لبنان

16 شهيداً في غارات إسرائيلية على النبطية وعدد من القرى في جنوب لبنان
16 شهيداً في غارات إسرائيلية على النبطية وعدد من القرى في جنوب لبنان
أ ش أ

شن الطيران الحربي الإسرائيلى اليوم (الجمعة) سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط 16 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين.

وذكرت مصادر محلية أن الغارات الجوية استهدفت منازل مأهولة بالسكان، إذ صعّد جيش الاحتلال من وتيرة اعتداءاته بشكل واسع، وقصفت مدفعيته بعنف مدينة النبطية ومنطقة كفرجوز وبلدات كفرمان وزبدين والنبطية الفوقا وحبوش وسجد والجبل الرفيع .

وأضافت أن الطيران الحربي للاحتلال شن سلسلة غارات على مدينة النبطية وبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا ومرتفعات الريحان، قبل أن يشن غارات على منطقة كفرجوز وحي الجامعات في مدينة النبطية وحي البيدر في حاروف، ما أدى إلى سقوط 8 شهداء.

كما استهدف منزلاً في منطقة الأشعمية بين بلدتي الشرقية والدوير، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز طال حي الراهبات في مدينة النبطية.

وفي بلدة كفرصير أدت غارة اسرائيلية إلى سقوط 3 شهداء، فيما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير، ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة آخر.

وتواصلت الاعتداءات مع غارة على بلدة القصيبة تزامنت مع قصف مدفعي لأطراف كفرصير والقصيبة، تلتها غارات على كفردجال وكفرتبنيت، فيما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات من مسيّرات اسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة.

كما أغار الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلى على عدشيت ومنطقة كفرجوز – النبطية وبلدة تول، في وقت نفذ فيه غارات وهمية في أجواء الجنوب. كذلك استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق العباسية – مفرق الحمادية.

الطيران الحربي الاسرائيلى جنوب لبنان الغارات الجوية جيش الاحتلال

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