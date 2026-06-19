محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لمهندس بترول متقاعد، روى فيه تفاصيل أزمة أسرية مؤلمة، زاعمًا أن نجله تخلّى عنه ومنعه من دخول المنزل الذي اشتراه له بعد سنوات طويلة من العمل خارج البلاد.

وقال المهندس، في الفيديو المتداول، إنه أمضى نحو 33 عامًا يعمل مهندس بترول في قطر، وخلال تلك الفترة حرص على توفير حياة مستقرة لنجله، موضحًا أنه اشترى له شقة بلغت قيمتها نحو 2 مليون و220 ألف جنيه، كما تكفّل بتشطيبها، وأنفق على تعليمه في إحدى الجامعات المرموقة، إلى جانب شراء سيارة مرسيدس له.

وأضاف أن نجله، بعدما بلغ سن 21 عامًا وأصبح يملك حق التصرف في وديعة مالية كان قد خصصها له، قام - بحسب روايته - بإلغاء اسمه من التوكيلات، ومنعه لاحقًا من دخول المنزل الذي اشتراه له بأمواله، قائلًا: "البيت اللي أنا شاريهوله بفلوسي مبقتش قادر أدخله، وفي الآخر رماني في الشارع".

ووجّه الرجل رسالة تحذيرية إلى الآباء، دعاهم فيها إلى عدم نقل ملكية ممتلكاتهم لأبنائهم بشكل كامل أثناء حياتهم، مطالبًا بضرورة الاحتفاظ بحقوقهم القانونية من خلال صياغة العقود بطريقة تضمن عدم التصرف فيها إلا بعد وفاة الوالدين.

وقال في ختام حديثه: "أنا مش بشتكي لحد، لكن بقول نصيحة لكل أب وأم.. اوعوا تكتبوا كل حاجة لأولادكم وإنتوا عايشين، حافظوا على حقكم عشان متتحطوش في الموقف اللي أنا اتحطيت فيه".