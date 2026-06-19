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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئاسة مركز باريس: طرح كرتونه سلع غذائية شاملة بسعر موحد 150جنيها للمواطنين

رئيس مركز باريس
رئيس مركز باريس
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال جهودها المكثفة لتوفير السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، حيث جرى دعم منفذ بيع الشباك الواحد بكافة أصناف كارتونه سلع غذائية بسعر 150جنيه والخضروات، الفاكهة، والاسماك الطازجة ، وذلك لضمان وصول الاحتياجات اليومية للمواطنين بكل سهولة ويسر، ​ وذلك في إطار توجيهات  حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، واشراف علي نجاح، رئيس المركز.


 

- استمرار تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بالمركز

ومن جانبه أوضح على نجاح رئيس مركز باريس، أن الوحدة المحلية تحرص على تنويع المعروضات داخل المنافذ لتشمل كافة متطلبات الأسرة من الخضر والفاكهة، مؤكداً أن هناك متابعة يومية للتأكد من جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المقررة، وأن هذه الجهود تأتي كجزء من دور الوحدة المحلية الأصيل في تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين وضمان وصول الدعم السلعي لمستحقيه بكافة المناطق.

وأضاف رئيس المركز أن تلك الجهود ضمن خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتفعيل الدور المجتمعي للوحدة المحلية في توفير بدائل آمنة ومباشرة للسلع الضرورية، بما يضمن استقرار المنظومة التموينية وتقديم أفضل خدمة ممكنة لأهالي مركز باريس.

افتتاح منفذ جديد بحى أرض السلام بالخارجة

وكانت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تفقدت المنفذ الجديد التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة بحي أرض السلام، يرافقها  محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، حيث أشادت بجهود التوسع في افتتاح المنافذ الثابتة والمتحركة بالأحياء والمناطق النائية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

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