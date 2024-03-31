عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف الرقم المثالي للضغط.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن عمل العصب العاشر "المخي".

txt

حسام موافي يكشف سر إخفاء الله لموعد ليلة القدر ..فيديو

txt

حسام موافي: التكشير يتسبب في إجهاد العصب السابع


وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،  خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: " العصب العاشر "المخي" يعد منبها للقلب.

 

وأضاف: "العصب العاشر يؤدي لهبوط ضربات القلب والضغط، ولا يؤدي لهبوط مستوى السكر"، موضحا: " 120/80 دا الرقم الطبيعي للضغط ولكن ليس المثالي، والرقم المثالي للضغط هو 110/70 ورقم 140/90 كان خطرا لكنه يعالج الآن".

 

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: "العصب العاشر ينبه القلب على زيادة الضربات بشكل مبالغ فيه حال عمل مجهود زائد".
 

حسام موافي العصب العاشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

ترشيحاتنا

بعد مد فترة معرض الزراعة| تخفيضات تصل لـ50%.. ومفاجأة في أسعار اللحوم

نقل بثينة فتاة الشروق إلى المستشفى مرة أخرى بسبب المضاعفات.. تفاصيل

أسامة الأزهري: «سلطان العاشقين» من العارفين بالله وكفره البعض.. وهناك مدارس تُنكر التصوف

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

قمة إنجليزية.. تشكيل مانشستر سيتي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

متى يجب إخراج زكاة الفطر؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ49.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل| شاهد

القصة الكاملة| رمضان صبحي في مرمى المنشطات.. واتحاد الكرة يفجر مفاجأة

إنجازات متميزة لأبناء المؤسسات العسكرية في دورة الألعاب بغانا وبطولتي أفريقيا للمصارعة بمصر

لن تصدق.. نوع من المشروبات يحمي الأسنان من التسوس

فيديو

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا تستحق النجومية بجدارة

الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة.. وسعر الدولار الرسمي اليوم في البنوك

دينا الشربيني تعيش أجواء شهر رمضان مع حلا وهنا شيحة.. صور

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ