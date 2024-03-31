حسام موافي يكشف الرقم المثالي للضغط.. فيديو

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن عمل العصب العاشر "المخي".



وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: " العصب العاشر "المخي" يعد منبها للقلب.

وأضاف: "العصب العاشر يؤدي لهبوط ضربات القلب والضغط، ولا يؤدي لهبوط مستوى السكر"، موضحا: " 120/80 دا الرقم الطبيعي للضغط ولكن ليس المثالي، والرقم المثالي للضغط هو 110/70 ورقم 140/90 كان خطرا لكنه يعالج الآن".

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: "العصب العاشر ينبه القلب على زيادة الضربات بشكل مبالغ فيه حال عمل مجهود زائد".

