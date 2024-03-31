3 احتمالات| حسام موافي يكشف حالات تضخم الغدة الدرقية.. فيديو

كشف حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، حالات تضخم الغدة الدرقية.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تضخم الغدة الدرقية له 3 احتمالات، أولهم أن تتضخم وتعمل كما هي".

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ثاني احتمالات تضخم الغدة الدرقية هي أن تتضخم وتتوقف عن العمل، وآخرهم أن تتضخم وتقل في العمل عن الطبيعي".

وفي سياق آخر، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن الرقم المثالى لمعدل ضغط الدم الطبيعى، موضحا أن الرقم الطبيعي للضغط هو 120/80 ولكن ليس المثالي، متابعا: لكن رقم 110/70 هو الرقم المثالي للضغط، ورقم 140/90 كان خطرا لكنه يعالج الآن.