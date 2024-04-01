حسام موافي: الإمساك في مصر موجود بنسبة كبيرة

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، أن الإمساك في مصر موجود بنسبة كبيرة، مضيفا أنه من الممكن أن يكون السبب للامساك بفعل فاعل.



وأضاف حسام موافي، مقدم برنامج رب زدني علما، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه القولون فيه منبه ينبه الإنسان بعد أن يملى، ومن الخطأ أن يتجاهل هذا الأمر من قبل الشخص ولا يذهب للحمام، متابعا أن هذا الأمر يطلق عليه امساك اعتيادي ويحدث للأطفال في المدرسة.



وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك مؤتمرا علميا في ألمانيا أثبتت دراساته أن جلطة المخ أو جلطة القلب تحدث الساعة 8 صباحًا.



وأضاف حسام موافي، أن الدراسات أشارت إلى أن الحل الأمثل لتجنب هذه الجلطة، هو الاستيقاظ من النوم ثم الرجوع إليه مجددًا، أو الوقوف والحركة ثم العودة إلى النوم.

