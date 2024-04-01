سعد رمضان يحيي حفل عيد الفطر في القاهرة.. 11 أبريل

يستعد الفنان اللبناني سعد رمضان، لإحياء حفل غنائي ساهر في أحد أماكن السهر بالقاهرة، يوم 11 أبريل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

ديو سعد رمضان وتانيا قسيس

كان ديو جديد جمع بين الفنانة تانيا قسيس والفنان سعد رمضان باللغة الفصحى بعنوان "هوى امرأة"، وهو أوّل عمل مشترك يجمعهما بمناسبة عيد الحب.

الأغنية من كلمات وألحان طوني كرم، توزيع فتشي كلندريان، وتمّ تسجيلها مع الArmenian State Symphony Orchestra بالتعاون مع ال Kandinsky Chamber Orchestra في يريفان - أرمينيا.

وتمّ تصوير هذا العمل في إطار حفل "زمن" على خشبة مسرح كازينو لبنان وأصبحت الأغنية متوفّرة على كل المنصات الموسيقية الرقمية والتواصل الاجتماعي.

أغاني سعد رمضان

كان سعد رمضان طرح أغنية "عندا شي" في شهر يناير الماضي عبر قناته الخاصة على يوتيوب والمنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات والحان نبيل خوري، توزيع جورج قسيس، وانتاج المولى بروداكشن Al Mawla Production.