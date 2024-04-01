هدي النبي في الصلاة وموقف المصلي مربوط الشعر.. أزهري يجيب

قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي الكريم علمنا كيفية الصلاة وحثنا على عدم الصلاة وشعر المسلم مربوط.

واستشهد محمود عويس، في فيديو لصدى البلد، بما ورد عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، أنَّه رَأَى عَبْدَ اللهِ بنَ الحَارِثِ، يُصَلِّي ورَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِن ورَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أقْبَلَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقالَ: ما لكَ ورَأْسِي؟ فَقالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّما مَثَلُ هذا، مَثَلُ الذي يُصَلِّي وهو مَكْتُوفٌ.

وذكر أن النهي الذي نهى النبي عنه هو نهي للتنزيه فإذا أردت الصلاة صلاة كاملة كما فعلها النبي، فلا تربط شعرا ولا تكف ثوبا ولا تجمع ثيابا، فاترك كل شئ على ما هو عليه حتى يكون لك الأجر الكامل في الصلاة.