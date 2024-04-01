عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية: التدين الحقيقي يوازن بين الجانبين المادي والروحي

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه ليس هناك فصل بين الإيمان والأخلاق والعمل، ونحن إنما ننطلق من الداخل، حيث لا يكون السلوك الخارجي إلا ترجمة حقيقية لما في الداخل، وهذا أساس الإيمان الذي هو قول واعتقاد يصدقه العمل، ثم تأتي مرحلة الإحسان، وهي مرتبة خاصة تختبر فيها الرجال، حيث الرقيب هو الله وحده، والفصل بين الظاهر والباطن إنما هو من النفاق.

أضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، أن هذا القلب الذي يحوي جملةً من المعاني الخفية، ليست ظاهرة أمام الناس، هي أساس المعاملة القائمة على الأخلاق، وقد ركز الإسلام على أهمية الأخلاق، وهي مرتبة الإحسان التي ذكرها المصطفى في حديث سيدنا جبريل، والإحسان من حيث استقراره في القلب هو ما ينظم مسألة الأخلاق ويراقبها ليرقيها.

أوضح أنه لم يتم التركيز كثيرًا على الأعمال في التشريع القرآني كما ركز على الأخلاق؛ جانب التدين الحقيقي، التي تنعكس على العمل في النهاية، حيث إن المنظومة الإسلامية كلها تركز على الجوهر وليس لها ارتباط كبير بالشكل، فضلًا عن الموازنة بين الجانب المادي والروحي، وهذا هو مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المسلك المنشود حديثًا كما أكدته أحدث الدراسات العلمية.

وردًّا على سؤال عن حكم إخراج زكاة على المال المودع في البنك قال المفتي: قيمة زكاة المال المودع في البنك هي 10% قياسًا على زكاة الزروع، وهذا اجتهاد لبعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، وغيره، فقد أفتوا بأن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها بمقدار 10%، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال؛ وهو اجتهاد فيه رؤية وحكمة.

واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال يقول هل الله غضبان علي لعدم إجابته دعائي؟ قائلًا: ينبغي للإنسان أن يوقن بإجابة الله عز وجل لدعوته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ادعوا اللهَ وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن اللهَ لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ»، ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأنتم موقنون بالإجابة»؛ أي: وأنتم على يقين بأن الله لا يردكم خائبين؛ لكرمه الواسع، وعلمه المحيط، وقدرته التامة، وذلك يتحقق بصدق رجاء الداعي وخلوص نيَّته، وأما عن أفضل صيغة للدعاء فهي الدعاء بما جاء بالقرآن والسنة، ولكن إذا تعذر ذلك فيمكن للمرء الدعاء بما شاء أو بما يحفظ ما دام ليس في دعائه مخالفة شرعية، فيمكن للإنسان الدعاء لنفسه ولأهله وجيرانه.

مفتى الجمهورية الإفتاء الإيمان الاخلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

ترشيحاتنا

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية

أول تعليق من سوريا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

شوقي علام: الرسول نهانا عن الكبر وأمرنا بالتعامل ببساطة مع سائر الناس

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل.. اعرف وقتهما وعدد ركعاتهما

تعرف على ضيوف برنامج رامز جاب من الآخر بعد قليل

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

شعر كنيش ولحية غريبة| صورة لمحمد هنيدي من المستشفى تكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ