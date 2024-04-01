افتتاح 428 مسجدًا وإنفاق أكثر من 63 مليون جنيه في مجال البر.. ننشر إنجازات الأوقاف خلال الربع الأول من عام 2024م 

حققت وزارة الأوقاف المصرية عددًا من الإنجازات خلال الربع الأول من عام 2024م.

إنجازات الأوقاف خلال الربع الأول من عام 2024م

أولًا : في مجال التدريب والتثقيف

نفذت وزارة الأوقاف (92) برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لأكثر من (6517)إمامًا وواعظة وإداريًّا، وذلك على النحو التالي:

أ- الدورات الدولية

1. تم عقد الدورة الدوليةالسادسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والمنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية، في الفترة من 2/ 3/ 2024م حتى 7/ 3/ 2024م.

ب- الدورات الداخلية

1. تم عقد الدورة المتكاملة للدفعة الثامنة من الأئمة والواعظات (المكون الثقافي) بأكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم (68) إمامًا وواعظة، في الفترة من 26/ 2/ 2024م حتى 28/ 2/ 2024م.

2. تم عقد(6) دورات لـ(86) متدربًا في مجال الحاسب الآلي، ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1581) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

3. تم عقددورة (سفراء وطن)للأئمة والقراء الموفدين خلال شهر رمضان 1445هــ، لعدد (84) إمامًا،بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 5 إلى 6 مارس 2024م.

4. تم عقدالدورة السادسة (قادة فكر) لعدد (100) إمام وواعظ بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 5 إلى 16 يناير 2024م.

5. تم عقد دورة (رائدات فكر) لعدد(30) واعظة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 16 إلى 22 فبراير 2024م.

6. تم عقد دورة عالية المستوى لعدد(25)إمامًا بأكاديمية الشرطة، في الفترة من 14 إلى 18 يناير 2024م.

7. تم عقد(8) دورات بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لعدد (575) مفتشًا وإمامًا وإداريًّا.

8. تم عقد (4) دورات عن بُعد لعدد (283) إمامًا وواعظة وخطيب مكافأة.

9. تم عقد (21) دورة في اللغة العربية بالتعاون مع الجامعات المصرية، لعدد (1050) إمامًا وواعظة.

10. تم عقد(36) دورة ضمن برنامج دورات اليوم الواحد بالمديريات الإقليمية في الدعوة الإلكترونية وفقه الصيام لعدد (3552) إمامًا وواعظة.

11. تم عقد معسكرين تثقيفيين أحدهما للأئمة والواعظات بمديريتي أوقاف الإسكندرية والبحيرة لعدد (150) إمامًا وواعظة، والثاني للطلبة الوافدين لعدد (50) طالبة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

12. تم عقد (9) دورات في التوعية بالقضية السكانية وتنظيم النسل لعدد (450) إمامًا وواعظة.

ثانيًا : في مجال الدعوة

1. القوافل الدعوية:

سيرت وزارة الأوقاف عدد (144) قافلة دعوية خلال الربع الأول 2024م، وبيانها كالتالي :

• تم تسيير عدد (12) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف - ودار الإفتاء المصرية) إلى منطقتي رفح والشيخ زويد بمديرية أوقاف شمال سيناء من يناير وحتى مارس 2024م.

• تم تسيير عدد (32) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمديريات: (شمال سيناء، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، جنوب سيناء، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، القليوبية، الدقهلية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية، بني سويف، أسوان، السويس، الغربية، دمياط الوادي الجديد، الفيوم).

• تم تسيير عدد (100) قافلة دعوية على مستوى المديريات الإقليمية.

2. الأسابيع الدعوية والثقافية :

• تم تنفيذ عدد (762) أسبوعًا ثقافيًّا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية.

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

• تم تنفيذ عدد (1676) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى الجمهورية.

4. مجالس الإفتاء وندوات التثقيف الفقهي :

تم تنفيذ عدد (831) من مجالس إفتاء الواعظات وندوات التثقيف الفقهي، على النحو التالي :

• عدد (480) ندوة إفتاء وتثقيف فقهي.

• عدد (351) مجلس إفتاء للواعظات على مستوى الجمهورية.

5. المنبر الثابت :

• تم تنفيذ نحو (17000) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد (1119) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

6. الدروس المنهجية:

تم تنفيذ عدد ( 13080) درس منهجي، على النحو التالي :

• عدد (12000) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بعدد (1000) مسجد على مستوى الجمهورية.

• عدد (1080) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات، وذلك بعدد (90) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

7. مجالس مساجد الأعلام الدينية والعلمية:

• تم تنفيذ عدد (39) ندوة علمية بمساجد : (الإمام الشافعي بالقاهرة، المسجد الكبير بقليوب "الإمام شهاب الدين القليوبي"، مسجد الإمام السيوطي "رحمه الله" بأسيوط).

8. البرنامج التثقيفي:

• تم تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل بعدد (13573) مسجد على مستوى الجمهورية وذلك كل خميس.

9. الندوات المشتركة مع الإعلام:

تم تنفيذ عدد (26) ندوة مشتركة، وبيانها كالتالي :

• تم تنفيذ عدد (14) ندوة من ندوات عقيدتي بالتعاون مع صحيفة الجمهورية بالمساجد التالية (المسجد القديم القناطر الخيرية القليوبية، مسجد الشهداء غرب مدينة نصر خلف قسم ثاني مسجد الرحمة شارع صبري أبو علم باب اللوق، مسجد سيدي على البيومي ميدان الجيش العباسية القاهرة، مسجد العظيم زهراء المعادي البساتين، مسجد بيبرس قليوب القليوبية، مسجد علي بن أبي طالب الدقي، مسجد الخازندارة شبرا مصر، مسجد خالد بن الوليد الكيتكات الجيزة).

• تم تنفيذ عدد (12) ندوة للرأي بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، وتذاع على قناة النيل الثقافية يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

10. الندوات العامة:

• تم تنفيذ ندوات علمية بعنوان فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم) بعدد (2866 ) ندوة على مستوى الجمهورية.

• تم تنفيذ عدد (1444) ندوة علمية بعنوان: "الإسراء والمعراج دروس وعبر".

• تم تنفيذ (1444) ندوة علمية بعنوان "فضائل الذكر وآدابه".

• تم تنفيذ البرنامج الدعوي مجالس العلم والذكر بعدد (14444) يوم الخميس من كل أسبوع.

• تم تنفيذ عدد (3200) خاطرة دعوية للواعظات خلال شهر رمضان المبارك.

• يتم تنفيذ الملتقى الفكري للواعظات يوميا، الملتقى الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة والمديريات الإقليمية المختلفة.

• يتم تنفيذ الملتقى الفكري لأساتذة جامعة الأزهر الشريف والأئمة، الملتقى الرئيسي بمسجد الحسين والباقي بالمديريات الإقليمية.

• تم تنفيذ الندوات الشهرية الكبرى وتتضمن موضوعات مختلفة بعدد (80) ندوة.

11. اعتماد الخطباء والواعظات :

- تم اعتماد عدد (695) خطيب مكافأة.

- تم اعتماد عدد (102) واعظة .

خطة دعوية غير مسبوقة خلال شهر رمضان 1445هــ على النحو التالي:

أ: البرامج الدعوية بالمساجد

1. عقد ملتقى الفكر الرئيسي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، يوميًّا بعد صلاة التراويح.

2. عقد ملتقى الفكر بجميع المديريات الإقليمية بمسجد رئيس بكل محافظة، يوميًّا بعد صلاة التراويح.

3. عقد ملتقى الفكر للواعظات الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة عقب صلاة الظهر يوميًّا، بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف.

4. عقد ملتقى الفكر للواعظات بالمديريات بعدد (21) مديرية بعد صلاة الظهر.

5. عقد أكثر من (30) ألف درس يوميًّا خلال شهر رمضان عقب صلاة العصر لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف تناولوا فيها أحكام الصيام وفضائله، ومفطرات الصيام، ورخص ومبيحات الفطر في رمضان، وأحكام زكاة الفطر، وغير ذلك.

6. عقد خاطرة التراويح لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف، وتم عقد الدرس يوميًا عقب صلاة التراويح بجميع المساجد ما بين (5-7) دقائق.

7. عقد خاطرة الفجر، يوميًا عقب صلاة الفجر في حدود خمس دقائق.

8. إقامة صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية.

9. إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ9139 مسجدًا.

10. سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ5439مسجدًا.

11. تمت إقامة عدد (80) ندوة تثقيفية بمراكز الثقافة الإسلامية بالمديريات الإقليمية بالتعاون مع عمداء المراكز.

12. تمت إقامة عدد (1212) ندوة للناشئة والطفل بجميع المكتبات العامة بالمديريات الإقليمية بحضور عدد من الأئمة والواعظات .

ب: البرامج الدعوية الإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية

• البرامج التلفزيونية

1. بث مباشر لصلاة التراويح وصلاة التهجد من مسجد الإمام الحسين مع قناة الحياة والناس.

2. بث مباشر لخاطرة التراويح من مسجد الإمام الحسين مع قناة الحياة والناس.

3. برنامج (دعاء الأنبياء) مع قناة الناس بمسجد الظاهر بيبرس.

4. برنامج (الباقيات الصالحات) مع القناة الثانية.

5. برنامج (الرحمة المهداة) مع قناة النيل للأخبار.

6. برنامج (مجالس التدبر) مع قناة مصر الزراعية بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

7. برنامج (حديث الروح) مع القناة الأولى.

8. برنامج (على خطى عائشة.. رضي الله عنها) بالمسجد الجامع بمدينتي على القناة الأولى.

9. برنامج (صباحنا بالمصري) بالمسجد الجامع بمدينتي على القناة الأولى.

10. برنامج (سفراء دولة التلاوة حول العالم في شهر رمضان) مع قناة الناس.

11. برنامج (سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم) يذاع على القناة الأولى.

12. الفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.

• البرامج الإذاعية

1. خاطرة دعوية، على إذاعة القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

2. برنامج (مع آيات الله) مع راديو 9090.

• برامج الدعوة الإلكترونية

1. برنامج (تلاوات قرآنية وابتهالات دينية) لمواقع وصفحات وزارة الأوقاف.

2. برنامج (خواطر رمضانية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.

3. برنامج (تلاوات قرآنية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.

4. برنامج (لسان الذاكرين) بالتنسيق مع موقع فيتو.

5. برنامج (ابتهالات دينية) مع اليوم السابع وصوت الأمة.

6. برنامج (فقه المرأة ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.

7. برنامج (أسماء من نور ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.

8. برنامج (أدعية) مع اليوم السابع وصوت الأمة.

9. برنامج (نصائح للصائمين) مع موقع صدى البلد الإلكتروني.

10. برنامج رمضاني عن الصحابة (رضي الله عنهم) مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.

• المقالات بالصحف والمجلات

1. نشر العديد من المقالات والخواطر الدعوية لوزير الأوقاف بكل من صحيفة الجمهورية، وصحيفة الوفد، وصحيفة اليوم السابع.

2. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة الأهرام.

3. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بمجلة الأهرام العربي.

4. نشر العديدمن المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة عقيدتي.

5. نشر العديدمن المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة اللواء الإسلامي.

6. نشر العديدمن المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة أخبار اليوم.

• المسابقات التشجيعية

1. مسابقة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم (المقاصد القرآنية).

2. مسابقة الأوقاف وصحيفة الجمهورية (مساجد مصر).

3. مسابقة الأوقاف وصحيفة اللواء الإسلامي.

4. مسابقة الأوقاف وصحيفة عقيدتي.

ثالثًا: في مجال خدمة القرآن الكريم والمسابقات القرآنية

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، حققت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال الربع الأول من عام2024م وذلك على النحو التالي:

1- المقارئ القرآنية:

عقدت وزارة الأوقاف عدد(52655) مقرأة قرآنية خلال الربع الأول من عام 2024 على النحو التالي:

• مقارئ الأئمة: وعددها(631) مقرأة وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وتم عقد عدد(8203) مقرأة على مستوي الجمهورية.

• مقارئ الأعضاء: وعددها (846) مقرأة وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وتم عقد عدد(10998) مقرأة على مستوي الجمهورية.

• مقارئ الجمهور: وعددها (2507) مقرأة وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، وتم عقد عدد(32591) مقرأة على مستوي الجمهورية.

• المقارئ النموذجية: وعددها(25) مقرأة وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وتم عقد عدد(325)مقرأة على مستوي الجمهورية.

• مقارئ السيدات: وعددها(5) مقارئ وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وتم عقد عدد(65) مقرأة على مستوي الجمهورية.

• مقارئ الواعظات: وعددها (35) مقرأة وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر، وتم عقد عدد(455)مقرأة على مستوي الجمهورية.

• مقرأة كبار القراء: وتعقد (4) مرات شهريًا، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر، وتم عقد (18)مقرأة.

• تم عقد أول مقرأة للفتيات الفائزات في المسابقات العالمية.

• تم عقد أول مقرأة للناشئة وذوي الهمم الفائزين في المسابقات العالمية.

• تم عقد أول مقرأة للأسر القرآنية الفائزة في المسابقات العالمية.

2- مجالس الإقراء

• مجالس الإقراء على كبار القراء: وعددها (18) مجلسًا، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء بعد صلاة الفجر، وتم عقد عدد(201) مجلس على مستوى الجمهورية.

3- مراكز التلاوة:

• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة: وعددها (14) مركزًا، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر، والجمعة قبيل الصلاة، وقد تم عقد (280) مجلسًا على مستوى الجمهورية.

4- مكاتب التحفيظ:تم عقد عدد(24857) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية، وبيانها كالتالي:

• مكاتب تحفيظ على درجة: وعددها (151) مكتبًا،وتعقد يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت بواقع( 10117) حلقة تحفيظ.

• مكاتب تحفيظ بالمكافأة: وعددها (220) مكتبًا،وتعقد يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت بواقع(14740) حلقة تحفيظ.

5- التحفيظ عن بعد: وعدد حلقاته(93) حلقة تحفيظ، وتم عقد(2418) حلقة تحفيظ عن بعد.

6- برنامج ختم القرآن الكريم(صحح قراءتك):ويعقد من الأحد حتى الخميس أسبوعيًا بعدد(1535) مسجدًا موزعة على الجمهورية، كما تعقد المبادرة للسيدات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) من السبت إلى الخميس أسبوعيًا، وتم عقد (99853) جلسة.

7- مبادرة (حصن طفلك بالقرآن):تم عقدها خلال إجازة نصف العام الدراسي بعدد(6014) مسجدًا،وتم عقد أكثر من (108) ألف جلسة.

8- المسابقات القرآنية:

عقدت وزارة الأوقاف خلال الربع الأول من عام 2024 المسابقات الآتية:

• مسابقة أعضاء المقارئ القرآنية وتم توزيع الأعضاء على المقارئ القرآنية وعددهم (524)عضوًا جديدًا ليصل عدد الأعضاء إلى نحو7700 عضو.

• تم الانتهاء من المسابقة الثقافية الكبرى (النسخة الثانية) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

• تم اعتماد (87) محفظًا بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن ليبلغ عدد من تم اعتمادهم حتى تاريخه (2837) محفظًا.

• بجوائز قيمتها مليون و 400 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظات تم عقد (7) مسابقات قرآنية خلال شهر رمضان 1445هـ بين وزارة الأوقاف ومحافظات: (شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والمنيا والبحر الأحمر والفيوم) وتم إعلان أسماء الفائزين والذين بلغ عددهم (2428) فائزًا.

• تم اعتماد عدد (17) محفظًا معتمدًا من الطلاب المتميزين في المسابقة القرآنية الكبرى لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي2023/2024م.

• تم الإعلان عن مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

• تم الانتهاء من المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين وأسفرت النتيجة عن فوز (25) متسابقًا.

9- الختمات القرآنية والأمسيات الابتهالية:

• تم ختم القرآن الكريم في استقبال شهر شعبان من خلال المساجد الكبرى بالمديريات.

• تم ختم القرآن الكريم في استقبال شهر رمضان من خلال المقارئ النموذجية.

• تم عقد أكثر من (40) ختمة للقرآن الكريم في شهر رمضان من خلال المقارئ القرآنية للأعضاء.

• تم عقد أكثر من (20) ختمة للقرآن الكريم في شهر رمضان من خلال المقارئ القرآنية للأئمة.

• تم عقد أكثر من (40) ختمة للقرآن الكريم في استقبال العشر الأواخر من شهر رمضان من خلال المقارئ القرآنية للأعضاء.

• تم عقد أكثر من (25) أمسية ابتهالية لكبار المبتهلين بالمساجد الكبرى.