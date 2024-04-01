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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بتوجيهات الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يستعد لتوزيع 2000 وجبة سحور

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، يقوم الجامع الأزهر في الليلة الثانية والعشرين من شهر رمضان المبارك، بتوزيع ٢٠٠٠ وجبة سحور على رواد الجامع الأزهر.

ورفعت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف درجات الاستعداد القصوى لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر ⁧‫رمضان⁩ المبارك، وأكملت إدارة الجامع  جاهزيتها، من خلال منظومة عمل متكاملة، تعمل على مدار الساعة، فعملت على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم وتنظيم الدخول والخروج وتوزيع وجبات الإفطار التي تخطى عددها الخمسة آلاف وجبة يوميا، إضافة إلى ٢٠٠٠ وجبة سحور للمصلين، إلى غير ذلك من الخدمات التي يشرف عليها فضيلة وكيل الأزهر بنفسه في إطار البرنامج ‏العلمي والدعوي للجامع تحت ‏رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏ 

كما أعد الجامع الأزهر  جدولًا للمرشحين لإمامة صلاة التهجد وعددهم (12) قارئًا، يؤدون صلاة التهجد بالقراءات، بواقع (8) ركعات يوميًّا من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

شيخ الأزهر الإمام الاكبر شهر رمضان وجبة سحور الجامع الازهر

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