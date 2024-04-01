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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جمال عبد الحميد: إمام عاشور كان عايز يمشي من الزمالك بأي طريقة

صدى البلد

 نشر الاعلامي هاني حتحوت تصريحات جمال عبدالحميد، اللاعب السابق في منتخب مصر بشأن امام عاشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال جمال عبد الحميد : "مش فارق معايا خالص إن إمام عاشور سجل في الزمالك والهدف جاء من تسلل واضح.. واتضايقت من قرار حكم الفيديو. 

وأضاف : "لاعب كويس بس مكنش هيفرق مع الزمالك وقت رحيله لأنه كان عاوز يخرج بأي طريقة من النادي.

وأشاد جمال عبدالحميد، اللاعب السابق في منتخب مصر وفرق الأهلي والزمالك، بأداء الزمالك في مباراته أمام فيوتشر في الكونفدرالية، مؤكدًا أنهم يستحقون الفوز وقدموا أداء جيدًا.

وأوضح عبدالحميد في تصريحات لـ"أون سبورت إف إم" أن الزمالك بنسبة كبيرة تأهل للدور قبل النهائي في بطولة الكونفدرالية بعد الفوز في مباراة الذهاب خارج ملعبهم.

وعن جوزيه جوميز، أشار إلى أنه يحتاج لبعض الوقت لإثبات قدراته وفكره، وأشاد بأحمد زيزو مصطفى معتبرًا أنه أفضل لاعب في مصر حاليًا، مؤكدًا على قدراته ومهاراته المتميزة في تسجيل الأهداف وصناعة اللعب.

 

 

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