حبيب غلوم: فكر المملكة الآن متدفق.. بقينا نحسد الفنان السعودي

أكد الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، أن الفنان العربي الآن يحسد الفنان والمنتج السعودي والفكر السعودي بشكل كامل، منوهًا بأن الفكر السعودي الآن فكر متدفق ويحاول تثبيت أقدام كل شئ من البشر والفن والثقافة في السعودية، منوهًا بأنه أصبح يتم تسمية مسارح بأسماء فنانيين سعوديين.

وأوضح "غلوم"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السعودية ليست الرياض ولكنها دولة كبيرة، موضحًا أن المهرجانات التي تصل الينا فقط من خلال الاعلام والسوشيال ميديا، ولكنها بلد جمهور وهناك ايضًا أزمة جمهور مسرح، إلا فيما يخص المسرح الكوميدي أو ما يقدم تحت بند الكوميديا، ولكن هناك أزمة في السعودية وكل الوطن العربي والعالم خاصة بالمسرح.

وشدد غلوم، على أنه يجب أن لا نتجاهل هذه الأزمة ونبحث عن حلول لأزمة المسرح وعدم وجود الجمهور المسرحي، حتى يعود المسرح إلى مكانته الطبيعية ويعود كما كان في السابق.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/dVhmA9uRGCy7uJTs/?mibextid=ox5AEW