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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميار الببلاوي تعترف: «فنانة حاولت تسممني عشان حبت واحد وقالها إنه عاوزني»

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

واجه شيخ العرافين الفنانة ميار الببلاوي، بـ محاولة فنانة لتسميمها، عبر وضع السم في طعامها، لترد قائلة: "يخرب بيتك يا شيخ الخباصين وشيخ الموقعاتية، إحنا المفروض نعملك مقام سيدي الخباص".

وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "اللي بتقوله حصل جوه بيتي، ومحدش يعرفه، يخربيت عقلك، أنت مخاوي؟".

وتابعت الفنانة: "لن أقول اسم الفنانة، لكن الموقف الذي أقوله حدث بالفعل.. كانت بتحب حد، ولما قالت له؛ قالها إنه عايز ميار، وهي مجاتليش بنفسها، لكن بعتت لي خدامة، والحد ده رجل أعمال كبير".

ميار الببلاوي وضع السم يخرب بيتك شيخ الخباصين محاولة فنانة

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