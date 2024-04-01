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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مقر لبنك ناصر الاجتماعي بعمارات عبد المنعم رياض بطنطا.. تفاصيل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية و الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عقد شراء مساحة 498 متر مربع بالدور الارضى بابراج عبد المنعم رياض الاستثمارية ليكون مقرا لبنك ناصر الاجتماعي بطنطا.

وذلك في إطار حرص المحافظة على التعاون المثمر ، وتيسير كافة السبل التى توفر للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي المقر المطلوب واللائق بها بما يعينها على اداء دورها الوطنى والفعال ولتسهيل الخدمة على جموع الجمهور.

 

 

وقالت وزيرة التضامن الفرع في عمارات عبد المنعم رياض يأتي استكمالاً لاستراتيجية وخطط البنك التوسعية التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، لتلبية احتياجات المواطنين البنكية من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة عبر فروعه المتعددة.
كما يستهدف البنك ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التي يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دوره في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيره من البنوك، وفقا للقباج.

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وأوضحت الوزيرة أن البنك يهدف إلى توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في أماكن التوسع العمراني.

الجدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعي ينفرد بكونه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر والشرق الأوسط، ويتميز بانتشار فروعه في جميع أنحاء الجمهورية.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الخدم الخدمات المصرفية الخدمات المقدمة تلبية احتياجات المواطنين تلبية إحتياجات المواطن

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