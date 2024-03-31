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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشارك عمال غزل المحلة سحورا رمضانيا بالمنطقة الصناعية

صدى البلد

حرص محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، على الاستجابة لدعوة عمال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، بمشاركتهم السحور الرمضاني، في الليلة الأولى من العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، والذي نظمته رابطة أصحاب مصانع الغزل بأحد مصانع المحلة.


وأشار المحافظ إلى أن الغربية محافظة صناعية لديها العديد من المقومات، وعلى رأسها العمالة الماهرة وخاصة في مدينة المحلة الكبرى، قلعة النسيج، التي تصدر إنتاجها لمختلف دول العالم .


من جانبهم، أعرب العمال عن شكرهم للمحافظ على حضوره السحور، موجهين عددا من الطلبات والمقترحات الخاصة بالمنطقة الصناعية، فيما تعهد المحافظ بدراستها فورا.


شارك في السحور: النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، والمهندس محمود الفوطي رئيس رابطة أصحاب مصانع الغزل، والمهندس محمد الصياد نائب رئيس الرابطة، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة.

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