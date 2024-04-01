جددي سفرتك .. طريقة تحضير أسياخ الدجاج الحارة

قدمت الشيف غادة التلي، وصفات جديدة لتحضيرها على مائدة الإفطار في شهر رمضان كريم، ويمكن تحضيرها في خلال دقائق ودون تكاليف باهظة.

وفيما يلي نتعرف على طريقة تحضير أسياخ الدجاج الحارة وفقا للشيف غادة التلي.

التتبيلة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة بودرة بصل

ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملح

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف

3 ملاعق كبيرة زيت

الصلصة الحارة

3 ملاعق كبيرة مايونيز

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة فلفل حلو

2 ملعقة صغيرة صلصلة السريراتشا

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف

طريقة تحضير أسياخ الدجاج الحارة

في وعاء نضع جميع المكونات التتبيلة ونخلطها معا جيدا ثم نضع شرائح الدجاج في التتبيلة ونتركها لمدة ساعتين فيها.

نشك شرائح الدجاج بأسياخ الخشبية ونرصهم في صينية الفرن وندخلهم الفرن على الدرجة حرارة على أعلى درجة حرارة لمدة 20 دقيقة.

نخلط مكونات الصلصة الحارة وندهن الأسياخ بالخلطة، وعندما تبدأ النضج؛ تقدم ساخنة.