محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز صيانة السيارات بالمدينة الصناعية

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بافتتاح (مركز صيانة السيارات) بمركز التكوين المهني التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بالمدينة الصناعية، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بما يقدمه المركز من خدمات متكاملة بأسعار تنافسية تشمل (خدمة النانو سيراميك لحماية دهان السيارات بأحدث التكنولوجيا - ضبط زوايا الإطارات - غسيل وتشحيم وتغيير زيت - غسيل كيميائي للسيارات والسجاد)، بالإضافة لخدمات الصيانة والميكانيكا المخطط البدء بها عقب عيد الفطر المبارك. مُوجهًا بتعاقد المحافظة مع المركز لصيانة السيارات التابعة للمحافظة.