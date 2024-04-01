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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز صيانة السيارات بالمدينة الصناعية

جانب من الجوله
جانب من الجوله

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بافتتاح (مركز صيانة السيارات) بمركز التكوين المهني التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بالمدينة الصناعية، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

 

محافظ الوادي الجديد يتابع استكمال توزيع 250 طن سكر مدعم

وأشاد المحافظ بما يقدمه المركز من خدمات متكاملة بأسعار تنافسية تشمل (خدمة النانو سيراميك لحماية دهان السيارات بأحدث التكنولوجيا - ضبط زوايا الإطارات - غسيل وتشحيم وتغيير زيت - غسيل كيميائي للسيارات والسجاد)، بالإضافة لخدمات الصيانة والميكانيكا المخطط البدء بها عقب عيد الفطر المبارك. مُوجهًا بتعاقد المحافظة مع المركز لصيانة السيارات التابعة للمحافظة.

أحدث التكنولوجيا اجتماع الاجتماعى استكمال الأستاذ إبراهيم أسعار تنافسية بأسعار تنافسية الميكانيكا الوادى الجديد عيد الفطر المبار

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