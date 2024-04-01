الخارجية الأمريكية: الغارة على إيلات تكشف عن خطر وكلاء إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الغارة الأخيرة بطائرة دون طيار في إيلات، من قبل مجموعة ميليشيا عراقية، هي دليل آخر على الخطر الذي يشكله الوكلاء المدعومين من إيران والملتزمين بتدمير إسرائيل.

وأضاف ميلر خلال مؤتمر صحفي: “سنستمر في التوضيح لتلك الجماعات، ولإيران، أنه ليس من مصلحتهم توجيه ضربات ضد إسرائيل وليس من مصلحتهم توجيه ضربات ضد الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن هناك "محادثات مستمرة... مع نظرائنا العراقيين حول ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الجماعات الوكيلة التي تشن هجمات من داخل العراق".

وبشكل منفصل، يؤكد ميللر أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت كبار العملاء الإيرانيين في دمشق لا ينبغي أن يكون لها أي تأثير على محادثات الرهائن الجارية.