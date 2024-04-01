الأوقاف الفلسطينية: 40 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، بأن آلاف المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 40 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة من القدس، وفتشت عددا من المواطنين الفلسطينيين أثناء توافدهم للصلاة في المسجد الأقصى.

وقد أدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في محيط المسجد.