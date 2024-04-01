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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حفل إفطار جماعي لـ «طلاب من أجل مصر» بجامعة كفر الشيخ| صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

نظمت أسرة «طلاب من أجل مصر» حفل إفطار جماعي في جامعة كفر الشيخ بحضور  الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

أشاد رئيس الجامعة بالحفل ودوره في تعزيز المحبة والمودة بين الطلاب، مؤكدًا دعم الجامعة لأنشطة الأسرة في جميع المجالات.

كما أشاد بالسلوك الرائع وحسن التنظيم في حفل الإفطار، واعتبره بادرة طيبة تعكس أهمية العمل الجماعي للطلاب.

تحدث رئيس الجامعة إلى أسرة طلاب من أجل مصر عن دور الجامعة في إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية، ودور الأسرة في تحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة والتعبير عن آرائهم.

أكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على التواصل مع الطلاب من خلال مثل هذه الفعاليات، مشيرًا إلى دعم الجامعة للدور الذي تقوم به أسرة طلاب من أجل مصر في تقدم الجامعة والمجتمع.

اختتم الحفل بتصوير صور تذكارية للطلاب مع رئيس الجامعة، وسط حالة من الفرحة والسعادة الغامرة.

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أعضاء هيئة التدريس والطلاب أسرة طلاب من أجل مصر الدراسات العليا والبحوث الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور محمد عبد العال

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