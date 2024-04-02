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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عصام زكريا يفند ظاهرة "النُقاد الفنيين" عبر السوشيال ميديا

الكاتب والناقد الفني
الكاتب والناقد الفني عصام زكريا

قال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إنه: "في كتاب كان تم ترجمته مؤخرا في مصر بعنوان: "موت الناقد"، والذي يناقش انتشار ظاهرة النقاد الفنيين في كل مكان، كما يلقي الضوء على الناقد بمفهومه القديم الذي كان مؤثرا وكلمته تستطيع أن تهز الصناعة بشكل كامل، وتحرك الرأي العام أيضا، فضلا عن انتظار القراء لما سيكتبه الناقد عن الأعمال الدرامية".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن: "مفهوم الناقد الفني القديم لم يصبح متواجدا الآن، سواء في الأدب أو في السينما أو الموسيقى، وأصبح هناك نقاد آخرين تابعين للأكاديميات أو الباحثين في الجامعات، وهؤلاء ليسوا مؤثرين على الإطلاق، وغالبا ما يقدموا أعمالهم لغرضهم الشخصي فقط وللدائرة النخبوية المقربة منهم فقط".

وواصل: "هناك أيضا كتاب المراجعات السطحية النقدية، لكن الناقد المؤثر أصبح عملة نادرة، ولم يعد يملك نفس التأثير كما كان الوضع في الماضي، بسبب ظهور ديمقراطية المعرفة والرأي".

الناقد الفني عصام زكريا عصام زكريا محمد الباز الناقد الناقد الفني القديم

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