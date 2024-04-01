ناقد فني: الحشاشين مسلسل مستوحى من التاريخ

قال الناقد الفني عصام زكريا، إن صراع الأفكار يتجسد في شخصيات الأعمال الدرامية التاريخية، وهذا يعتبر عمل شاق على كاتب الدراما التاريخية بسبب البحث في الكثير من المراجع، من أجل تأكيد الحقبة التاريخية أو الشخصية محور العمل الدرامي.



أضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن خيال الكاتب الدرامي مفتوح، ولكن يتم محاسبته على مدى الفكرة من العمل هل هو تاريخي أو عمل خيالي مستلهم من التاريخ.

واستشهد "زكريا"، بفيلم من دولة تشيلي، اسمه "الكونت"، حيث تم تجسيد شخصية "موشيدي" أحد الشخصيات التاريخية بأنه مصاص دماء، وبدء يسرد الحقائق التاريخية بشكل خيالي.

كما أشار، أن فيلم "نابليون"، أعتمد على الخيال الدرامي، بسبب واقعة ضرب الأهرامات بالمدافع، وهذه الواقعة لم تحدث، ولكن تم خلق واقعة لم تحدث من اجل توصيل رسالة معينة، ومسلسل الحشاشين مستوحى من التاريخ وليس عملًا تاريخيًا بالكامل.

وتابع، أن الكاتب الدرامي، يجب أن يكون مطلعًا على العديد من المراجع التاريخي، حيث أن المظلة التي تحمي كاتب الدرامي، هو الفن، حيث أن مسلسل "الحشاشين" مستوحي من أحداث تاريخية، ولكن إذا كان تاريخي بشكل بحت ففي هذه الحالة يتحول إلى عمل وثائقي.