وزير الاستثمار: استمرار العمل بمجمعات خدمات المستثمرين طوال الأسبوع دون تأثر بإجراءات الترشيد

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار العمل بكافة مجمعات خدمات المستثمرين والمراكز الخدمية التابعة للوزارة بكامل طاقاتها التشغيلية طوال أيام الأسبوع، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية المعتادة، بما يضمن تقديم الخدمات للمستثمرين والمواطنين بكفاءة عالية ودون أي تأخير.

وأوضح الوزير انتظام العمل يوم الأحد، سواء من خلال الحضور الفعلي داخل مراكز خدمات المستثمرين أو عبر المنصات الإلكترونية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون توقف، في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار الحكومة بتطبيق نظام العمل عن بُعد ببعض الجهات يوم الأحد خلال شهر أبريل – على أن تتم مراجعته – ضمن خطة الدولة لترشيد النفقات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، تابع الوزير، اليوم الأحد، سير العمل وانتظام تقديم الخدمات بعدد من المراكز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة تضع كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات على رأس أولوياتها، مع الالتزام الكامل بخطة ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، دون المساس بجودة الخدمات أو زمن إنجاز المعاملات.