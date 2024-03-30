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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الليلة.. محمد عفيفي ضيف محمد الباز فى "الشاهد"

محمد الباز
محمد الباز

يحل الدكتور محمد عفيفي ، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، ضيفا على الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد، اليوم السبت ؛ للحديث شهادات خاصة عن الموسم الحالي بعنوان "الإخوان الحشاشين".

يتحدث "عفيفي" عن  أهمية عودة الدراما التاريخية المصرية، وموقفه من الجدل حول استخدام اللغة العامية المصرية في مسلسل  الحشاشين، و كيف يرى الجماعات الدينية السرية كالحشاشين وتأثيرها في كل الجماعات التي جاءت من بعدها وعلى رأسها الإخوان

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم السادس من برنامج الشاهد، اعتباراً من اليوم السبت الموافق 30 مارس  في تمام الساعة الحادية عشر مساء يومياً.


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال

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