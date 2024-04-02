حاتم النجيب: السيسي كان حريصا على إنشاء مشروعات لخدمة محدودي الدخل

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية،حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، حجم انجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ 10 سنوات الماضية، مشيرا الى أنه قطاع الزراعة ساهم بدوره في تحقيق طفرة في الكميات المستوردة من الخضراوات والفاكهة.

وتابع حاتم النجيب خلال الفيلم التسجيلي «10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن» المذاع على قناة صدى البلد ببرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريص بشكل كبير على إنشاء مشروعات لخدمة محدودي الدخل وزيادة الرقعة الزراعية وتغطية احتياجات السوق المحلي.

واكمل حاتم النجيب: المشروعات الزراعية والصناعية تساهم في توفير فرص عمل كبيرة للشباب، وزيادة الانتاج المحلي من الخضروات والفاكهة، ونأمل بزيادة الخريطة الزراعية وتحديث قاعدة البيانات حتى يكون هناك اتزان في السوق المصري طوال العام.

