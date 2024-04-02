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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علاء عز: إنجازات الرئيس السيسي في ملف الأمن الغذائي لها 3 محاور

السيسي
السيسي

أكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن من أكبر الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملف الأمن الغذائي.
وقال علاء عز خلال فيلم تسجيلي «10 سنوات من الإنجازات حكاية قائد ومسيرة وطن»، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي عمل على 3 محاور أساسية في ملف الأمن الغذائي، مضيفا أن زيادة الإنتاج سواء من خلال مشروع مليون ونصف فدان الذي عوض ما تم إهداره من أراض زراعية أو المزارع السمكية العملاقة التي جعلت مصر الدولة الأولى في الإنتاج السمكي إفريقيا ومن أكبر 5 دول عالميا.
ولفت إلى أن المحور الثاني يتعلق بزيادة الساعات التخزينية والرصيد الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية، مضيفا أن الدولة المصرية أصبحت لديها أكبر مخازن في العالم للمواد البترولية، فيما يتعلق بالحبوب والغلال هناك شبكة من الصوامع تغطي جمهورية مصر بالكامل وتنكات للزيوت وبالتالي عندما حدثت أزمات مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مما اضطرت دولا كثيرة لمنع التصدير، إلا أن مصر كان لديها القدرة على التخزين والمخزون الذي حماها من التغيرات.
وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق التوازن في العلاقات المصرية مع جميع الدول العالمية، وبالتالي كان لدى مصر القدرة على التفاوض والحصول على ما تحتاجه للأمن الغذائي من مختلف دول العالم دون أي مشاكل سياسية.
 

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