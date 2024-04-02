طارق شكري: مصر أرض التوازن الديني وتقبل الآخر في عهد السيسي

أكد طارق شكري عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طرق أبواب لم تكن تطرق من قبل، مضيفا أنه الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يرسخ أن مصر بلد الأمن والأمان.

وأضاف طارق شكري، خلال فيلم تسجيلي «10 سنوات من الإنجازات حكاية قائد ومسيرة وطن»، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن السيسي جعل مصر أرض فرص من خلال تحريك الاقتصاد، متابعا أن مصر أرض التوازن الديني وتقبل الآخر.

وتابع طارق شكري عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تقدم مشروعات في قرى مصر بمرافق وخدمات وتقدم يد العون للفئات الأكثر احتياجا.













