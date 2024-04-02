مجاهد نصار: السيسي نفذ طفرة حقيقية في قطاع الطرق

كشف مجاهد نصار عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي اخذ على نفسه عهد بإزالة كل المشاكل التي تهاني منها الدولة.

وأضاف نصار، خلال فيلم تسجيلي «10 سنوات من الإنجازات حكاية قائد ومسيرة وطن»، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذ طفرة حقيقية في قطاع الطرق الأمر الذي يجذب الاستثمارات بقوة، لافتا الى انه لا ننسى تطوير ملف الصحة والقضاء على فيروس سي وتطوير القطاع ككل.

وتابع أن التطوير طال ملفات مختلفة ومنها قطاع التعليم، ودخلت المنظومة الرقمية في هذا القطاع الهام، وتم أنشاء مدن صناعية وهناك اتجاه على تدعيم الصناعة.



