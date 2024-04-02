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سامي عبدالعزيز: الدولة المصرية انتقلت في عهد السيسي من الاختطاف إلى الاصطفاف

الدكتور سامي عبدالعزيز
الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة

كشف الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا الى أن الدولة المصرية انتقلت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من الاختطاف إلى الاصطفاف.
وتابع عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، خلال فيلم تسجيلي «10 سنوات من الإنجازات حكاية قائد ومسيرة وطن»، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية اختطفت في وقت من الأوقات من ظلام تام ومن وجوه اعتادت أن تدير من تحت الأرض وبالتالي كان لها كل الأطماع أن تسيطر على البلد وتحولها إلى جزيرة مظلمة تماما، متابعا أن هذا الأمر كان له تبعات أخرى حيث عانت مصر خلال المرحلة الأولى من العشر سنوات من العزلة الدولية حتى جاءت ثورة 30 يونيو التي كانت البداية وبالتالي انتقلنا من مرحلة التدمير إلى مرحلة البناء والتعمير.
ولفت سامي عبدالعزيز، إلى أن مصر نجحت في التعامل مع جائحة كورونا اقتصاديا والأهم أيضا صحيا واجتماعيا مما أدى إلى أن نسب الإصابة في مصر كانت الأقل بين دول العالم، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من كورونا جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي شلت حركة التجارة الدولية وغيرت من خريطة الدولة، وهنا يحسب لمصر الانضباط والحكمة في التعامل مع القوى السياسية جعلها قادرة على إنشاء علاقات متوازنة مع كل التحالفات العالمية.
 

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