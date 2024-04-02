عصام الرتمي: الدولة عملت على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة مساحة الأرض الخضراء

أكد عصام الرتمي رجل الصناعة، أن مصر نجحت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضاء على العشوائيات، مضيفًا أن هذا الأمر ليس سهلا واحتاج مجهود حقيقي.

وأضاف عصام، خلال فيلم تسجيلي «10 سنوات من الإنجازات حكاية قائد ومسيرة وطن»، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أن تم تطوير وإنشاء موانيء في عهد الرئيس السيسي، لافتا إلى أن تنمية شمال سيناء والقضاء على الإرهاب من أهم الإنجازات التي تمت في عهد السيسي.

وتابع الدولة عملت على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة مساحة الأرض المنزرعة، لافتا الى أن قطاع الصناعة يشهد اهتمام كبير من الرئيس السيسي وننتظر المزيد.



